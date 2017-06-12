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CRRC: Большинство полагает, что в спорте больше всего денег надо тратить на футбол


12.06.2017   20:15
Согласно опросу Центра кавказских исследовательских ресурсов (CRRC Georgia) большая часть граждан Грузии (83%) не считает, что футбол является тем видом спорта, в котором грузины наиболее успешны. Тем не менее, по мнению подавляющего большинства населения, государство должно тратить больше всего финансового ресурса именно на футбол по сравнению с регби (27%), борьбой (25%), или баскетболом (5%).

В то же время, из опроса выяснилось, что треть части населения Грузии (38%) называет любимым видом спорта именно футбол.

Среди спортсменов, вторым, после Зазы Пачулия, чаще всего называют Давида Кипиани (20%), а третьим Каху Каладзе (15%).

Следует отметить тот факт, что большинство опрошенных граждан (40%) в случае, если у него будет сын, будет водить его на футбол, что еще раз подчеркивает большую симпатию к футболу в нашей стране.

Опрос был проведен с использованием телефонной панели 29-30 мая 2017 года. Респонденты были отобраны в порядке случайно набранных номеров. Количество отбора 726. Данные являются представительскими, и предел погрешности в среднем равен 2,9%.







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