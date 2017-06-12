Апелляционный суд сделал заявление по делу членов группы «Биржа Мафия»

12.06.2017 21:39 Тбилисский апелляционный суд распространяет заявление в связи с изменением мэры пресечения для членов группы «Биржа Мафия» с содержания под стражей на залог.



В заявлении говорится, что решение следственной коллегии Тбилисского апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.



Вместе с тем, по информации Апелляционного суда, обвиняемые обязаны для отчетности являться один раз в неделю в следственный орган перед предварительным судебным заседанием, а также сдать грузинские национальные паспорта до окончательного решения по этому делу.



«Следственная коллегия Тбилисского апелляционного суда (судья Георгий Гогинашвили) признала допустимыми апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых Георгия Кебурия и Михаила Мгалоблишвили и назначила устное слушание для оценки правомерности избранной меры пресечения.



Обвиняемые Г. Кебурия и М. Мгалоблишвили обвиняются в возможном совершении наркопреступления особо тяжкой категории.



12 июня 2017 года постановлениями следственной коллегии Тбилисского апелляционного суда были удовлетворены апелляционные жалобы стороны защиты. В частности, были отменены меры пресечения в виде заключения под стражу, избранные для обоих обвиняемых. Обвиняемому М. Мгалоблишвили вместо содержания под стражей, по ходатайству стороны защиты, избран залог в размере 50 000 лари, а обвиняемому Г. Кебурия – залог в размере 20 000 лари... Решение следственной коллегии Тбилисского апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит», - говорится в заявлении Апелляционного суда.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

