|
Заза Пачулия стал чемпионом NBA
13.06.2017 10:28
Заза Пачулия – чемпион лиги 2016/17 года американской Национальной баскетбольной ассоциации.
Клуб грузинского баскетболиста «Голден Стэйт» в состоявшемся в Оклахоме пятом матче финальной серии со счетом 129:120 одержал победу над «Кливленд Кавальерс», выиграл серию 4:1 и завоевал титул чемпиона во второй раз за последние три года и в пятый – за всю историю (BAA: 1947, NBA: 1956, 1975, 2015, 2017).
Заза Пачулия – первый грузинский баскетболист, ставший победителем сильнейшей в мире баскетбольной лиги, что является огромной победой для грузинского спорта в целом.
Напомним, что 33-летний Пачулия выступает в NBA с 2003 года, до последнего сезона он играл за «Орландо», «Милуоки», «Атланту» и «Даллас». Прошлым летом он остановил свой выбор на звездном «Голден Стэйт».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна