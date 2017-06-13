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Заза Пачулия стал чемпионом NBA


13.06.2017   10:28
Заза Пачулия – чемпион лиги 2016/17 года американской Национальной баскетбольной ассоциации.

Клуб грузинского баскетболиста «Голден Стэйт» в состоявшемся в Оклахоме пятом матче финальной серии со счетом 129:120 одержал победу над «Кливленд Кавальерс», выиграл серию 4:1 и завоевал титул чемпиона во второй раз за последние три года и в пятый – за всю историю (BAA: 1947, NBA: 1956, 1975, 2015, 2017).

Заза Пачулия – первый грузинский баскетболист, ставший победителем сильнейшей в мире баскетбольной лиги, что является огромной победой для грузинского спорта в целом.

Напомним, что 33-летний Пачулия выступает в NBA с 2003 года, до последнего сезона он играл за «Орландо», «Милуоки», «Атланту» и «Даллас». Прошлым летом он остановил свой выбор на звездном «Голден Стэйт».






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