Теодора Кахиани стала чемпионом Европы по фехтованию с саблей

13.06.2017 10:57 Грузинская фехтовальщица Теодора Кахиани завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы. Они выступала в фехтовании с саблей.



Кахиани победила в финале действующего чемпиона, итальянку Розеллу Грегорию со счетом 15:8 и завоевала "золото".



Чемпионат Европы по фехтованию открылся вчера в Тбилиси и продлится до 17 июня. Лидер сборной Грузии, участник Олимпийских игр в Рио Сандро Базадзе выступит 15 июня.



В последний день соревнования будут разыграны командные награды.















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