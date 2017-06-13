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Теодора Кахиани стала чемпионом Европы по фехтованию с саблей
13.06.2017 10:57
Грузинская фехтовальщица Теодора Кахиани завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы. Они выступала в фехтовании с саблей.
Кахиани победила в финале действующего чемпиона, итальянку Розеллу Грегорию со счетом 15:8 и завоевала "золото".
Чемпионат Европы по фехтованию открылся вчера в Тбилиси и продлится до 17 июня. Лидер сборной Грузии, участник Олимпийских игр в Рио Сандро Базадзе выступит 15 июня.
В последний день соревнования будут разыграны командные награды.
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