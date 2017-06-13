Нам не подбрасывали наркотики, их только документально оформили - член группы Birja Mafia

13.06.2017 11:04 Член музыкальный группы "Биржа Мафия" (Birja Mafia) Георгий Кебурия после освобождения из зала суда рассказал, что правоохранители не подкидывали ему наркотики, они его только оформили в документе. По его словам, на него было осуществлено психологическое давление, из-за чего он признал вину.



Кебурия также заявил, что он не знает имен и фамилий тех полицейских, которые его задержали, однако опознать сможет.



"Был разговор [о клипе], так как в нем был шарж на полицейского", - заявил Кебурия. По его словам, полицейские хотели его "примерно наказать", чтобы не повторилось подобное.



Мгалоблишвили и Кебурия были арестованы за незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере несколько дней назад. При обыске у обоих было изъято наркотическое вещество MDMA. Участники группы Birja Mafia утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив, таким образом, за сатирический видеоклип «Черная майка», в котором рэперы выставили полицию в неприглядном свете. Кроме того, по словам Мгалоблишвили, во время задержания они подверглись физическому насилию со стороны полицейских.



Тбилисский городской суд 9 июня отправил обоих исполнителей в предварительное заключение. Согласно предъявленному обвинению, Мгалоблишвили и Кебурия грозят тюремные сроки от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



Задержание рэпперов вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Накануне общественное движение «Белый шум», выступающие за декриминализацию наркотиков, организовало акцию в знак протеста против ареста рэперов. В итоге в центре Тбилиси на митинг несмотря на непогоду собрались несколько тысяч человек.



На фоне масштабной акции протеста премьер-министр Георгий Квирикашвили и вице-премьер Каха Каладзе сделали заявления о необходимости либерализовать наркополитику. Рэпер Бера — проживающий в США сын миллиардера Бидзины Иванишвили — неформального лидера правящей партии «Грузинская мечта», также высказался в поддержку задержанных грузинских рэперов — на своей странице в фейсбуке он написал пост «Парни, я с вами».



В итоге сегодня прокуратура распространила заявление, из которого следует, что дело рэперов может быть радикально пересмотрено.



«Сотрудниками прокуратуры были опрошены члены группы «Биржа Мафия» Михаил Мгалоблишвили и Георгий Кебурия, обвиненные в возможном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Исходя из того, что во время опроса обвиняемые указывали на то, что во время их задержания со стороны правоохранителей был допущен целый ряд нарушений, в следственной части прокуратуры города Тбилиси началось расследование в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских и возможного факта фальсификации доказательств по части третьей статьи 369′ и подпункта «ба» третьей части статьи 333 УК Грузии», — говорится в заявлении прокуратуры.



Дела Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия, которые касаются незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо крупном размере, были переданы для расследования из детективного управления тбилисского департамента полиции МВД в следственную часть прокуратуры города Тбилиси.



Вчера, 13 июня, состоялись заседания апелляционного суда, на котором рассматривалось ходатайство об освобождении рэперов под залог. Суд удовлетворил это ходатайство и освободил Мгалоблишвили под залог в 50 тыс лари, а Кебурия - в 20 тыс. лари.















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