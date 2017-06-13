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Чемпионат России по борьбе из-за драк пригрозили перенести на Северный полюс


13.06.2017   12:36
Чемпионат России по вольной борьбе будет проходить на Северном полюсе, если болельщики не поймут, как нужно вести себя на таких турнирах. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после инцидента, произошедшего накануне в Назрани.

В понедельник соревнования чемпионата страны были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков. Они выбежали на ковер в знак несогласия с решениями судей после схватки Заурбека Сидакова (Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

Действия хулиганов были пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.

"Если такое поведение - это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе", - цитирует Мамиашвили ТАСС.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами зачинщиков драки в Назрани.

"Те, кто выскакивает на ковер во время такого турнира, настоящие провокаторы, а не болельщики", - заявил Евкуров. Он добавил, что меры по обеспечению безопасности на соревнованиях будут усилены.

В прошлом году чемпионат России, который состоялся в Якутске, также был омрачен скандалом. После четвертьфинальной схватки двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева и Исмаила Мусукаева команда Дагестана снялась с турнира в знак протеста против судейства.


Источник: newsru.com





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