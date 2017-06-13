Заза Пачулия: Победу в NBA я посвятил Грузии

13.06.2017 13:09 Сегодня буквально вся Грузия и проживающие за рубежом наши соотечественники поздравляют капитана баскетбольной сборной Грузии Зазу Пачулия:в социальных сетях, по-телевидению, в комментариях в интернет-изданиях можно увидеть десятки тысяч поздравлений. Заза в составе клуба "Голден Стэйт Уорриорз" стал чемпионом НБА- самой сильной баскетбольной лиги Планеты. В ночь на 13 июня "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 129:120 победил команду "Кливленд Кавальерс". Это была пятая встреча этих команд в финальной серии плей-офф НБА, клуб Зазы одержал в серии победу со счетом 4:1 и стал чемпионом НБА сезона-2016/17.



Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА. В числе тех, кто поздравил Зазу, были президент Грузии Георгий Маргвелашвили,премьер-министр страны Георгий Квирикашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, видные деятели культуры и спорта, представители общественности.



Сегодня же обнародовано видеообращение Пачулия к жителям Грузии, записанное после того, как его команда обыграла "Кливленд Кавальерс" в пятом матче финальной серии. "Это незабываемый день в моей жизни, нет слов, чтобы передать ту радость, которую я испытываю, эту победу я посвятил родной Грузии",-сказал 33-летний Пачулия, который в руках держал флаг родной страны.Баскетболист поблагодарил всех поклонников, отметив, что "рад тому, что порадовал всю Грузию"."Нынешний сезон был очень сложным, но наша команда сумела звания чемпиона НБА",- сказал Пачулия.



Он в ближайшее время (точная дата пока не названа ) вернется в Грузию, где с июля баскетбольная сборная страны начнет подготовку к предстоящему в конце августа-начале сентября матчам Чемпионата Европы. В одной группе с Грузией в Тель-Авиве выступят сборные Литвы, Италии, Германии, Украины и Израиля, матчи остальных трех групп ЧЕ пройдут в Турции, Румынии и Финляндии, из каждой группы в завершающий этап Евробаскета-2017 (пройдет в Стамбуле в сентябре) выйдут по 4 команды из каждой группы. На ЧЕ -2015 сборная Грузии вышла в 1/8 финала, проиграв в равной борьбе вице-чемпиону -команде Литвы. Специалисты и поклонники сборной Грузии надеются на то, что сборная страны успешно выступит в Тель-Авиве и получит право играть в завершающем этапе Евробаскета-2017, хотя все прекрасно понимают, что добиться этого будет непросто:ведь в одной группе с нами играют очень сильные команды Литвы и Италии, нельзя не помнить о классе команд Германии и Украины и то, что опытная команда Израиля будет играть в родных стенах.



До этого же в Тбилиси, после приезда Зазы Пачулия, пройдут торжества, посвященные завоеванию им звания чемпиона НБА. Ожидается, что в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели его будут встречать тысячи поклонников, деятели культуры и спорта, представители властей и общественности.



Заза Пачулия родился в Тбилиси 10 февраля 1984 года. Его мама Марина Кодуа также была баскетболисткой. Первые шаги в баскетболе Заза сделал в Тбилиси, уже в детском возрасте он привлек внимание местных и зарубежных специалистов и поклонников. В 1999-2003 годах Заза играл за турецкий "Улькерспор" и стал чемпионом Турции. С 2003 года он выступает в НБА:один сезон играл в "Орландо Мэджик", затем в "Милуоки Бакс"(2004-2005,2013-2015), в "Атланта Хокс" (2005-2013), "Даллас Маверикс"(2015-2016 ), а в нынешнем сезоне за "Голден Стэйт Уорриорз".



Следует отметить, что ранее в клубах НБА выступали известные грузинские баскетболисты Владимир Степания (в 1998-2004 гг) и Ника Цкитишвили (в 2002-2006 ггг, он в последние годы играл в клубах Европы и Азии), два сезона в НБА (2012-2013, 2013-2014)провел Торнике Шенгелия, ныне блестяще играющий за испанскую "Басконию" и сборную Грузии. И еще: в клубах НБА ("Финикс Санз" в 2000—2003 гг, "Мемфис Гриззлис"в 2003—2007 гг и "Хьюстон Рокетс" в 2007 г)- успешно играл уроженец Грузии, а впоследствии игрок сборной Греции, участник ЧМ и ЧЕ Яковос Цакалидис.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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