Прокуратура допросила полицейских, участвовавших в задержании членов рэп-группы «Биржа Мафия»

13.06.2017 16:33 Прокуратура опросила тех полицейских, которые принимали участие в задержании членов группы «Биржа Мафия» - Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия.



Кроме того, параллельно с начатым прокуратурой следствием, альтернативное расследование планируют защитники интересов Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия.



Как заявляет адвокат Мгалоблишвили – Каха Цнобиладзе, у стороны защиты есть право независимо проводить опрос лиц и собирать доказательства, что они и намерены сделать.



Осуществить аналогичные действия планирует и защитник интересов Георгия Кебурия – Мераб Чиковани.

Полиция задержала членов группы «Биржа Мафия» - Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия за наркопреступление. Музыканты заявили, что наркотические средства были подброшены правоохранителями и признательные показания они дали под давлением. После этого прокуратура начала расследование этого факта.















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