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Прокуратура допросила полицейских, участвовавших в задержании членов рэп-группы «Биржа Мафия»
13.06.2017 16:33
Прокуратура опросила тех полицейских, которые принимали участие в задержании членов группы «Биржа Мафия» - Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия.
Кроме того, параллельно с начатым прокуратурой следствием, альтернативное расследование планируют защитники интересов Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия.
Как заявляет адвокат Мгалоблишвили – Каха Цнобиладзе, у стороны защиты есть право независимо проводить опрос лиц и собирать доказательства, что они и намерены сделать.
Осуществить аналогичные действия планирует и защитник интересов Георгия Кебурия – Мераб Чиковани.
Полиция задержала членов группы «Биржа Мафия» - Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия за наркопреступление. Музыканты заявили, что наркотические средства были подброшены правоохранителями и признательные показания они дали под давлением. После этого прокуратура начала расследование этого факта.
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