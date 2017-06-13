Что общего у Зураба Церетели с похищением бизнесмена в Грузии?

13.06.2017 16:39 Бизнесмен, по обвинению в вымогательстве и похищении которого в Тбилиси и Церовани задержаны 4 лица, - основатель строительной компании «Свети» Гиви Джибладзе. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2».



Как рассказывает Джибладзе, его похитили при выходе из дома. По словам бизнесмена, четверо похитителей, перемещавшихся на микроавтобусе, надели ему на голову мешок и перевезли на одну из автостоянок. По словам Джибладзе, похищению предшествовала размолвка с представителями компании скульптора Зураба Церетели.



По информации «Рустави 2», Джибладзе предполагает, что его похитили именно лица, связанные с этой компанией, однако бизнесмен говорит, что сам Зураб Церетели не был информирован по поводу этого факта.



Джибладзе заявляет также, что несколько дней назад имела место стрельба в его кабинете.



Как сообщат МВД Грузии, по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы задержаны 4 лица. Следствием установлено, что задержанные вымогали у одного из бизнесменов 150 000 долларов США и требовали переоформить на них принадлежащую ему площадь в 200 квадратных метров.















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