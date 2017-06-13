Криштиану Роналду обвиняется в неуплате налогов

13.06.2017 16:51 Отдел по экономическим преступлениям прокуратуры Мадрида представил в суд иск в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро, передает РИА Новости со ссылкой на газету El Mundo.



Игрока «Реала» обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы.



В иске говорится, что подозреваемый использовал «корпоративную структуру, созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы, полученные в Испании», что является «преднамеренным невыполнением налоговых обязанностей в Испании».



Как писал журнал Spiegel, Роналду скрыл налоги при помощи офшоров, расположенных на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии, при этом футболист действовал по схеме, разработанной его агентом.















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