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Криштиану Роналду обвиняется в неуплате налогов


13.06.2017   16:51
Отдел по экономическим преступлениям прокуратуры Мадрида представил в суд иск в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро, передает РИА Новости со ссылкой на газету El Mundo.

Игрока «Реала» обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы.

В иске говорится, что подозреваемый использовал «корпоративную структуру, созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы, полученные в Испании», что является «преднамеренным невыполнением налоговых обязанностей в Испании».

Как писал журнал Spiegel, Роналду скрыл налоги при помощи офшоров, расположенных на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии, при этом футболист действовал по схеме, разработанной его агентом.






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