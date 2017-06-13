Команда АО «Теласи» по футзалу вышла в квалификационный этап лиги чемпионов УЕФА

13.06.2017 18:51 Чемпионат Грузии по фут-залу среди команд высшей лиги завершился победой команды «Теласи».



По информации компании, футболисты «Теласи» уже во второй раз становятся победителями чемпионата и выходят в квалификационный этап лиги чемпионов УЕФА. Впервые титул чемпиона Грузии команда «Теласи» завоевала в 2015 году.



В нынешнем году Чемпионат Грузии по фут-залу среди команд высшей лиги завершился 12 июня. В последнем матче чемпионата, который прошел в Тбилисском Олимпийском дворце футболисты «Теласи» обыграли команду «Татишвили» со счетом 5:4. После матча состоялась церемония награждения победителей.

Чемпионат Грузии по фут-залу среди команд высшей лиги проводился в 2 этапа, и в нем принимало участие 10 команд из различных регионов страны. Футболисты «Теласи» провели 18 матчей.



Победитель Чемпионата Грузии по фут-залу, автоматически попадает в квалификационный этап лиги Чемпионов УЕФА. Летом УЕФА проведет жеребьевку, где определится команда-соперник «Теласи».

Команда «Теласи» по фут-залу существует уже 16 лет и за эти годы достигла существенных результатов. Три года подряд, в 2013, 2014 и 2015 годах, футболисты «Теласи» становилась победителями Международного турнира по мини-футболу на Кубок Группы «Интер РАО».















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