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Грузинские регбисты обыграли Аргентину на чемпионате Мира U-20
13.06.2017 19:10
Сборная Грузии по регби обыграла команду Аргентины 26:25 на чемпионате Мира U-20, проходящем в эти дни в Грузии.
Благодаря этой победе сборная Грузии гарантировала себе участие на следующем чемпионате Мира U-20, который с большой долей вероятности состоится в Аргентине.
Помимо этого, грузинские регбисты имеют шанс улучшить показатели своих выступлений на чемпионатах Мира, если в матче за 9-10 место обыграют сборную Ирландии. На прошлогоднем турнире в Манчестере грузинская команда заняла 10 место.
Стоит также отметить, что самым результативным игроком в составе победителей стал Гела Апрасидзе, на счету которого четыре точно выполненных штрафных удара и две реализации.
Илья Спандерашвили и Бека Сагинадзе отметились в составе сборной Грузии двумя удачными попытками.
Матч между сборными Грузии и Ирландии состоится в заключительный день чемпионата Мира 18 июня в Тбилиси на стадионе "Авчала". Начало встречи в 14:30 по местному времени.
"Спутник-Грузия"
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