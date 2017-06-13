Грузинские регбисты обыграли Аргентину на чемпионате Мира U-20

13.06.2017 19:10 Сборная Грузии по регби обыграла команду Аргентины 26:25 на чемпионате Мира U-20, проходящем в эти дни в Грузии.



Благодаря этой победе сборная Грузии гарантировала себе участие на следующем чемпионате Мира U-20, который с большой долей вероятности состоится в Аргентине.



Помимо этого, грузинские регбисты имеют шанс улучшить показатели своих выступлений на чемпионатах Мира, если в матче за 9-10 место обыграют сборную Ирландии. На прошлогоднем турнире в Манчестере грузинская команда заняла 10 место.



Стоит также отметить, что самым результативным игроком в составе победителей стал Гела Апрасидзе, на счету которого четыре точно выполненных штрафных удара и две реализации.



Илья Спандерашвили и Бека Сагинадзе отметились в составе сборной Грузии двумя удачными попытками.

Матч между сборными Грузии и Ирландии состоится в заключительный день чемпионата Мира 18 июня в Тбилиси на стадионе "Авчала". Начало встречи в 14:30 по местному времени.



"Спутник-Грузия"











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