Представители Церетели опровергают связь скульптора с похищением руководителя компании «Свети»

13.06.2017 19:47 Музей современного искусства Зураба Церетели опровергает какую-либо связь скульптора с компанией "Свети", а также опровергает наличие каких-либо земельных участков в Бакуриани, которые бы принадлежали ему.



"Сегодня в телевизионном пространстве распространилась информацию в связи с господином Зурабом Церетели.



Музей современного искусства Зураба Церетели опровергает эту информацию и не подтверждаем ее правдивость, так как господин Зураб Церетели не имеет никакой связи с похитителями директора компании "Свети" Гиви Джибладзе или с их компанией. Также опровергаем тот факт, что господин Зураб имеет земли в Бакуриани, у нет и никогда не было земель в Бакуриани (можно перепроверить информацию в реестре), а также опровергаем тот факт, что он якобы имеет связь с представителями криминального мира",.- говорится в заявлении Музея современного искусства Зураба Церетели.



Напомним, что бизнесмен, по обвинению в вымогательстве и похищении которого в Тбилиси и Церовани задержаны 4 лица, основатель строительной компании «Свети» Гиви Джибладзе рассказал, что его похитили при выходе из дома. По словам бизнесмена, четверо похитителей, перемещавшихся на микроавтобусе, надели ему на голову мешок и перевезли на одну из автостоянок. По словам Джибладзе, похищению предшествовала размолвка с представителями компании скульптора Зураба Церетели.



По информации «Рустави 2», Джибладзе предполагает, что его похитили именно лица, связанные с этой компанией, однако бизнесмен говорит, что сам Зураб Церетели не был информирован по поводу этого факта.



Как сообщат МВД Грузии, по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы задержаны 4 лица. Следствием установлено, что задержанные вымогали у одного из бизнесменов 150 000 долларов США и требовали переоформить на них принадлежащую ему площадь в 200 квадратных метров.















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