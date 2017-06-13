Я никогда не буду играть с Валерием Гергиевым - Хатия Буниатишвили

13.06.2017 22:34 Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили рассказала, почему она не выступает и не намерена выступать на концертах вместе с российским дирижером Валерием Гергиевым.

В интервью немецкому телеканалу WDR грузинская пианистка, которая часто дает интервью европейским СМИ, заявила, что для нее, как гражданки Грузии, существуют неприемлемые вещи.



«Я никогда не буду играть с Валерием Гергиевым не только потому, что он – друг Путина. Дружба – это нечто, в чем нет ограничений. Человек дружит с тем, с кем хочет. Валерий Гергиев для меня неприемлем потому, что пропагандирует политику Путина», — заявила пианистка.

29-летняя пианистка также напомнила зрителям Германии о том, что Россия оккупировала ее страну – Грузию и подчеркнула, что не имеет права быть нейтральной.



«Владимир Путин не уважает права человека. Он оккупировал мою родину – Грузию, осуществляет аннексию Украины. Все знают, какая ситуация в Сирии, и кто в этом виноват. В такое время у нас нет права быть нейтральными, мы должны реагировать на такие события. Я думаю, что это наша абсолютная ответственность. Я – гражданин Грузии и также всего мира, поэтому обязана сказать, что существуют проблемы и лично для меня они неприемлемы», — сказала Хатия.



Хатия Буниатишвили родилась 21 июня 1987 года в городе Батуми, в настоящее время проживает в Париже, часто гастролирует и говорит на нескольких языках.



В 2012 году она была удостоена звания лучший новичок года в Echo Klassik Awards. В 2016 гооду получила премию Echo Klassik от Ассоциации музыкальной индустрии Германии. Также в декабре 2016 года названа «Лучшим музыкантом года» в Европе на французском телеканале TF1 . Грузинская пианистка выступает на самых престижных мировых сценах, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке.



"Новости-Грузия"











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