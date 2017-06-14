В Батуми усиливают контроль за чистотой

14.06.2017 12:00 Информацию о последствиях загрязнения окружающей среды на пляже или на бульваре черноморского курортного города Грузии – Батуми, разместят на нескольких языках.



С целью усиления контроля за чистотой представители службы мониторинга Батумского бульвара в летний туристический сезон будут работать ежедневно, притом не до 22:00, как прежде, а до полуночи, сообщили Sputnik Грузия в администрации бульвара.



Служба мониторинга, состоящая из девяти человек, также будет контролировать те территории, которые сданы в аренду, и, в случае обнаружения нарушений, будут штрафовать юридических лиц.



Выброс до 2 килограммов отходов на улице обойдется нарушителю в 80 лари (более 33,3 доллара); выброс более 2 килограмм отходов на улице для физических лиц — 150 лари (порядка 62,5 доллара), а для юридических – 500 лари (более 208 долларов).



Если объем отходов составит более одного кубометра, физическое лицо обяжут выплатить штраф в размере 300 лари (125 долларов), а юридическое лицо — 1 тысячи лари (более 116 долларов).



За загрязнение окружающей среды строительными материалами и конструкциями физическому лицу придется заплатить 200 лари (более 83,3 доллара), а юридическому — 1 тысячу лари.



Штрафовать будут владельцев собак или других домашних животных в случае загрязнения территории фекальными массами. В этом случае размер штрафа составит 50 лари (более 20,8 доллара).





"Спутник-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

