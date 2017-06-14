Обвиняемые в похищении бизнесмена Николоз Бахтадзе и Леван Чкареули не признают вину

14.06.2017 12:02 Обвиняемые в похищении бизнесмена Николоз Бахтадзе и Леван Чкареули не признают вину, сообщает адвокат обвиняемых Имеда Берошвили.



По его информации, обвинение будет предъявлено официально сегодня. Адвокат заявляет, что на данный момент у стороны защиты нет доказательств против обвинения.



По его словам, в деле в качестве доказательства существуют и скрытые видеозаписи, но там нет ничего существенного, что подтвердило бы вину задержанных.



«Первое, что могу сказать, обвиняемые не признают вину. Обвинение будет предъявлено в среду. Материалы нам пока не переданы, так что о деталях говорить пока не могу. Исходя из беседы с подзащитными, у нас есть основание предполагать, что они будут оправданы, но пока у нас нет доказательств против того, что выдвигает обвинение», - сказал Имеда Берошвили.















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