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В Тбилиси изменят схему передвижения транспорта из-за начала реабилитации улицы Пекина
14.06.2017 12:03
С 16 июня на улице Пекина в Тбилиси, от проспекта Важа Пшавела до угла улицы Миротадзе, начинается реабилитация подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. Соответственно, временно будет изменена схема движения транспорта на улице Пекина и прилегающим к ней улицам.
«В период реабилитации одностороннее движение автотранспорта будет введено на следующих дорожных участках:
На улице Пекина от проспекта Важа Пшавела по направлению к площади 26 мая;
От площади 26 мая через улицы Костава и Шартава по направлению к площади Зураба Жвания;
На улице Канделаки от площади Зураба Жвания к улице Нуцубидзе; на улице Чабукиани от площади Саакадзе по направлению к улице Пекина;
На улице Ташкентской от проспекта Казбеги по направлению к улице Канделаки;
На улицах Иосебидзе и Цагерской от улицы Пекина к улице Шартава;
Направление движения на улице Анны Каландадзе (бывшая Булачаурская) изменится от улицы Пекина по направлению к улице Шартава», - отмечается в информации мэрии.
Также сообщается, что изменения войдут и в схему движения общественного транспорта.
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