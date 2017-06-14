В Тбилиси изменят схему передвижения транспорта из-за начала реабилитации улицы Пекина

14.06.2017 12:03 С 16 июня на улице Пекина в Тбилиси, от проспекта Важа Пшавела до угла улицы Миротадзе, начинается реабилитация подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. Соответственно, временно будет изменена схема движения транспорта на улице Пекина и прилегающим к ней улицам.



«В период реабилитации одностороннее движение автотранспорта будет введено на следующих дорожных участках:



На улице Пекина от проспекта Важа Пшавела по направлению к площади 26 мая;



От площади 26 мая через улицы Костава и Шартава по направлению к площади Зураба Жвания;



На улице Канделаки от площади Зураба Жвания к улице Нуцубидзе; на улице Чабукиани от площади Саакадзе по направлению к улице Пекина;



На улице Ташкентской от проспекта Казбеги по направлению к улице Канделаки;



На улицах Иосебидзе и Цагерской от улицы Пекина к улице Шартава;



Направление движения на улице Анны Каландадзе (бывшая Булачаурская) изменится от улицы Пекина по направлению к улице Шартава», - отмечается в информации мэрии.



Также сообщается, что изменения войдут и в схему движения общественного транспорта.















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