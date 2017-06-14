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Задержанный ранее в США грузинский спортсмен продолжает подготовку к бою
14.06.2017 12:17
Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту, - об этом заявил задержанный ранее в США грузинский спортсмен Леван Макашвили. Вчера суд освободил его под поручительство и условие невыезда из страны.
«Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту. На данном этапе это то, что я могу вам сказать», - заявил Макашвили.
По словам его адвоката Левана Наталишвили, его подзащитному также назначен залог, однако небольшой.
15 грузин были задержаны в Нью-Йорке несколько дней назад, их обвиняют в членстве в российском криминальном синдикате. Среди них два грузинских спортсмена – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Для задержанного в США грузинского спортсмена Автандила Хурцидзе суд избрал двухмесячное предварительное заключение.
Автандил Хурцидзе является временным чемпионом мира по версии WBO, Леван Макашвили – боец смешанных единоборств UFC.
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