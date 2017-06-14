Задержанный ранее в США грузинский спортсмен продолжает подготовку к бою

14.06.2017 12:17 Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту, - об этом заявил задержанный ранее в США грузинский спортсмен Леван Макашвили. Вчера суд освободил его под поручительство и условие невыезда из страны.



«Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту. На данном этапе это то, что я могу вам сказать», - заявил Макашвили.



По словам его адвоката Левана Наталишвили, его подзащитному также назначен залог, однако небольшой.

15 грузин были задержаны в Нью-Йорке несколько дней назад, их обвиняют в членстве в российском криминальном синдикате. Среди них два грузинских спортсмена – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Для задержанного в США грузинского спортсмена Автандила Хурцидзе суд избрал двухмесячное предварительное заключение.



Автандил Хурцидзе является временным чемпионом мира по версии WBO, Леван Макашвили – боец смешанных единоборств UFC.















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