Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанный ранее в США грузинский спортсмен продолжает подготовку к бою


14.06.2017   12:17
Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту, - об этом заявил задержанный ранее в США грузинский спортсмен Леван Макашвили. Вчера суд освободил его под поручительство и условие невыезда из страны.

«Чувствую себя хорошо и возвращаюсь к спорту. На данном этапе это то, что я могу вам сказать», - заявил Макашвили.

По словам его адвоката Левана Наталишвили, его подзащитному также назначен залог, однако небольшой.
15 грузин были задержаны в Нью-Йорке несколько дней назад, их обвиняют в членстве в российском криминальном синдикате. Среди них два грузинских спортсмена – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Для задержанного в США грузинского спортсмена Автандила Хурцидзе суд избрал двухмесячное предварительное заключение.

Автандил Хурцидзе является временным чемпионом мира по версии WBO, Леван Макашвили – боец смешанных единоборств UFC.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ГТК Азербайджана планирует создать логистический центр на границе с Грузией
Азербайджан и Грузия планируют презентовать в Китае свои транзитные возможности
С 16 июня на улице Пекина в Тбилиси, от проспекта Важа Пшавела до угла улицы Миротадзе, начинается реабилитация подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. Соответственно, временно будет изменена схема движения транспорта на улице Пекина и прилегающ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прекращение расследования инцидента в Хурча «негативно повлияет» на безопасность на месте - ЕС
Бывший командир «Лесных братьев» стал членом правления Общественного зала «Абхазия»
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госпогранслужба Азербайджана задержала 19 иностранных поданных, нарушителей границы
По сравнению с прошлым годом в Армении подорожало продовольствие
Олбрайт: Грузия всегда была особым другом и партнером, отметила
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна