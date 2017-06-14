НПО выступают против изъятия Акта Свободы из Конституции

14.06.2017 15:04 По заявлению неправительственных организаций, необходимо сохранить гражданам существующее право, принимать решение о вводе нового вида налога или повышении верхнего предела.



Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня "Международной прозрачностью Грузия". Предлагаем текст без изменения:



"В рамках комитетских рассмотрений, идущих в парламенте, прозвучало мнение о том, что возможно из проекта Конституции Грузии будет изъята статья 67 (по действующей редакции 94), которая предусматривает проведение референдума в случае ввода нового вида общегосударственного налога (кроме акциза), или повышения верхнего предела существующей ставки, кроме случаев, предусмотренных органическим законом.



Несмотря на то, что со стороны парламента Грузии много раз была зафиксирована позиция о сохранении данной записи в Конституции Грузии, что отразилось в инициированном законопроекте, непонятно, чем было обусловлено изменение мнения правящей партии. Тем более что изъятие данной статьи не раз негативно оценили бизнес сектор и ряд неправительственных организаций.



Думаем, что включенность населения в процессе, связанном с увеличением налогов, указывает на особую подотчетность со стороны правительства и парламента. Следует сохранить гражданам существующее право - принимать решение на ввод нового вида налога или повышения верхнего предела ставки, и соответственно, необходимо исключить возможность единоличного принятия решения правительством по данному вопросу.



Кроме того, изъятие данной записи следует однозначно негативно оценить с точки зрения инвестиционной привлекательности и предсказуемости бизнес среды. Мы считаем, что чрезвычайно важно сохранить эту запись в Конституции Грузии для сохранения и развития экономического роста, и привлекательной бизнес среды страны. Надеемся, парламент не поддержит упразднение этой записи"- заявляют неправительственные организации.



















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