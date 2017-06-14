Фильм «Мандарины» Зазы Уруршадзе получил престижную премию в Италии

14.06.2017 15:30 Итальянский зритель назвал фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе «Мандарины» лучшим фильмом года в мире, сообщает Национальный центр кинемотографии Грузии.



Как отмечают в киноцентре, картина «Мандарины», которая номинировалась на премии «Оскар» и «Глобус», стала обладательницей еще одной престижной премии — San Fedele, которая выдается в 61-й раз.



Италия выбирает лучший фильм в масштабе мира и вручает его автору премию с 1956 года. В процесс опроса по выбору лучшей ленты включены как кинокритики и представители культурной сферы, так и рядовые зрители. Победителем раз в год становится одна кинокартина.



За историю существования премией San Fedele были удостоены такие выдающиеся и всемирно известные кинорежиссеры, как Федерико Феллини, Франческо Росси, Пьер Паоло Пазолини, Ингмар Бергман, Милош Форман, Акира Куросава, Роберто Бениньи, Педро Альмодовар, Стивен Спилберг и другие.



«Заза Урушадзе приглашен в Милан, где ему, как почетному гостю и лауреату премии, в кинотеатре San Fedele передадут статуэтку, созданную известным итальянским скульптором Миммо Паладино (Mimmo Paladino)», — говорится в сообщении грузинского киноцентра.



Снятый в 2013 году фильм «Мандарины» совместного производства Грузии и Эстонии, получил более 15 наград на международных фестивалях.



Действие фильма происходит в 1992 году в Абхазии, в небольшой деревушке, где прежде жили эстонские переселенцы. После начала войны большинство жителей покидают деревню. В ней остаются только хозяин мандариновой рощи Маркус, доктор Юхан и хозяин цеха по изготовлению тары Иво. Война приходит и на порог их дома. После сражения вооруженные формирования отходят, а на месте остается много погибших.



В поисках выживших Маркус и Иво находят чеченского наемника Ахмеда, который воевал на стороне абхазов, а затем — молодого грузинского бойца Нику. Они оказывают им первую помощь и отводят домой к Иво. Так под одной крышей оказываются два человека, которые совсем недавно были злейшими врагами. Хозяин дома тем временем пытается разобраться, какая из противоборствующих сторон права в развязавшемся конфликте.



Кинолента «Мандарины» была номинантом на премию «Оскар» 2015 от Эстонии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2016 году картина Зазы Урушадзе стала обладателем каталонской премии имени Антонио Гауди в номинации «Лучший европейский фильм».



"Новости-Грузия"











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