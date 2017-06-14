Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на международном фестивале в Грузии

14.06.2017 16:39 Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на Международном фестивале ковров, который пройдет в Грузии с 28 июня по 2 июля.



Как сообщает Sputnik Georgia, откроется фестиваль 28 июня в Музее народного и прикладного искусства в Тбилиси выставкой работ Азербайджанского государственного музея ковра. Экспозиция продлится месяц.



30 июня, а также 1 и 2 июля фестиваль продолжится на территории средневековой крепости Рабати в Ахалцихе.



На фестивале будут представлены образцы современного ковроделия из Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Турции и Грузии.



Местные и приглашенные мастера представят свою продукцию и продемонстрируют публике разные этапы процесса и техники ковроткачества. Кроме того, пройдут мастер-классы и многообразные образовательные программы на тему техник изготовления ковров, орнаментов, окрашивания, дизайна и многого другого.















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