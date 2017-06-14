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Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на международном фестивале в Грузии


14.06.2017   16:39
Азербайджанские ковры будут продемонстрированы на Международном фестивале ковров, который пройдет в Грузии с 28 июня по 2 июля.

Как сообщает Sputnik Georgia, откроется фестиваль 28 июня в Музее народного и прикладного искусства в Тбилиси выставкой работ Азербайджанского государственного музея ковра. Экспозиция продлится месяц.

30 июня, а также 1 и 2 июля фестиваль продолжится на территории средневековой крепости Рабати в Ахалцихе.

На фестивале будут представлены образцы современного ковроделия из Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Турции и Грузии.

Местные и приглашенные мастера представят свою продукцию и продемонстрируют публике разные этапы процесса и техники ковроткачества. Кроме того, пройдут мастер-классы и многообразные образовательные программы на тему техник изготовления ковров, орнаментов, окрашивания, дизайна и многого другого.






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