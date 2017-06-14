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Маленький кореец стал лучшим исполнителем грузинской песни
14.06.2017 18:00
13 июня в центре культуры Марнеули состоялся фестиваль "А где другая Грузия". Проект уже несколько лет осуществляется, и преследует целью изучение традиционной грузинской песенной культуры, ее популяризацию, как среди грузинских подростков, так и представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии.
У нынешнего фестиваля традиционно были выдающиеся конкурсанты, но особое признание и симпатию жюри в нынешнем году заслужили ученики школы-лицея имени Давида Агмашенебели.
Именно ученик 1 класса этой школы Юнёнг Сон стал избранником жюри, и обладателем первого места. Юнёнг уже год как активно изучает грузинский язык, и в текущем году в рамках "Учимся по-грузински" уже завоевал успех в олимпиаде грузинского языка. На конкурсе маленький исполнитель исполнил песню Русудан Себискверадзе "Мамуло", и стал обладателем призового первого места.
"Конкурс "А где другая Грузия" несколько лет, как проводится. В текущем году мы побывали в разных городах Грузии, слушали много грузинских песен, но песня маленького корейца произвела поразительное впечатление, и эмоцию на меня. Мы рады, что грузинские песни вместе с грузинами уже так поют иностранные и негрузинские ученики"- заявила на гала-концерте композитор Русудан Себискверадзе.
На конкурсе у школы были и другие успешные ученики. В первой возрастной категории обладателем третьего места стала ученица IV класса той же школы Назли Мамишова, и одно из призовых мест в хоровом исполнении также получил хор этой школы.
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