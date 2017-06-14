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В Любляне открыт барельеф с цитатами Шота Руставели
14.06.2017 18:12
В столице Словении сегодня состоялось открытие барельефа с цитатами из произведения Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Как сообщает МИД Грузии в церемонии открытия скульптурного памятника, в одном из центральных скверов Любляны, приняли участие президент Международной ассоциации издателей, глава Национального совета Республики Словения, мэр Любляны, председатель ПЕН-центра (организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков), а также полномочный и чрезвычайный посол Грузии в Словении Зураб Бекаия.
После завершения торжественного мероприятия посол Грузии в знак дружбы вручил мэру Любляны подарочное издание «Витязя в тигровой шкуре». Гостей церемонии угощали грузинским вином и блюдами национальной кухни.
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