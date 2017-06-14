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На юмориста Давида Ростомашвили напали с битой


14.06.2017   18:59
На юмориста Давида Ростомашвили совершено нападение. Он доставлен в клинику Ингороква. Как сообщают в Министерстве внутренних дел, в связи с произошедшим задержан один человек.

Предполагаемый нападавший был задержан практически на месте преступления. По предварительным данным, Ростомашвили избили бейсбольной битой. Он доставлен в больницу с проломленной головой. Врачи оценивают его состояние как стабильное.






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