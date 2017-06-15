Вечера кавказского джаза пройдут в Тбилиси

15.06.2017 11:01 17 и 19 июня на сцене театра движения предстанут лучшие исполнители кавказского джаза из Азербайджана, Турции, Грузии, и Армении.



17 июня в 20:00 часов в концерте примут участие грузинские, армянские, и азербайджанские бэнды Lucy Khanyan Trio и Artur Grigoryan Quintet (Армения), Zzaj Patterns (Азербайджан) и Auditorium A (Грузия).



19 июня в 20:00 часов состоится большой заключительный джем-сейшен под слоганом Jazz Up The Borders.



14 июня началась серия мастер-классов для молодых исполнителей джаза. Занятия проводят известные музыканты и педагоги Салман Гамбаров, Шентюрк Озташ, Джордж Мел (Георгий Меликишвили) и Армен Уснунц. Именно они откроют заключительный концерт. На одной сцене выступят как специальные гости фестиваля, так и ученики мастер-классов.



Салман Гамбаров (Азербайджан)- пианист, композитор, аранжировщик. Участвовал в таких известных фестивалях, как Montreux Jazz Festival, GIFT, Oriental Jazz Fest, Zelt-Musik-Festival, Beethoven Festival.. Предстанет на фестивале вместе с международным бэндом музыкантов.



Шентюрк Озташ (Турция)- басист, композитор, аранжировщик. Участник многих международных фестивалей. Основатель и солист группы Songs From A Breeze.



Джордж Мел (Георгий Меликишвили)- ударники, перкусионист, композитор, аранжировщик. Успешно закончил престижный Berklee College Of Music (США). Участник многих проектов известных артистов и лидер/композитор и автор аранжировки авторских проектов.



Армен Уснунц (Армения)- саксофонист, композитор, дирижер, заслуженный артист Армении. Основатель группы Time Report. В течение ряда лет является солистом легендарного Armenian Navy Band Арто Тунджбояджяна. В 2004-2006 годы был приглашенным профессором государственной консерватории Еревана. В 2011 году художественный руководитель и дирижер государственного джаз-бэнда Армении.



Организатором проекта является НПЮЛ Art Bridge, представляет проект Министерство культуры и охраны памятников Грузии, поддерживает мэрия Тбилиси. Партнеры: Национальная администрация туризма Грузии, и институт Юнуса Эмре.

















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