Семья Зураба Церетели подала в суд иск на основателя строительной компании «Свети»

15.06.2017 11:15 Семья известного скульптора Зураба Церетели подала иск в суд на основателя компании "Свети" Гию Джибладзе.



Внук Зураба Церетели, Василь Церетели обвиняет грузинского бизнесмена в ущемлении чести и достоинства, и считает, что Гия Джибладзе использовал имя известного скульптора, чтобы придать делу больше резонанса.



Леван Чкареули, задержанный по обвинению в похищении Гии Джибладзе, является директором компании Василя Церетели, и все лица, обвиняемые в похищении, оказались сотрудниками той же компании.



Гия Джибладзе утверждает, что партнеры похитили его с целью вымогательства недвижимости и денег, но факт вымогательства вообще не фигурирует в уголовном деле, прокуратура обвиняет задержанных только в незаконном пресечении свободы.

















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