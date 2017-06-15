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Семья Зураба Церетели подала в суд иск на основателя строительной компании «Свети»
15.06.2017 11:15
Семья известного скульптора Зураба Церетели подала иск в суд на основателя компании "Свети" Гию Джибладзе.
Внук Зураба Церетели, Василь Церетели обвиняет грузинского бизнесмена в ущемлении чести и достоинства, и считает, что Гия Джибладзе использовал имя известного скульптора, чтобы придать делу больше резонанса.
Леван Чкареули, задержанный по обвинению в похищении Гии Джибладзе, является директором компании Василя Церетели, и все лица, обвиняемые в похищении, оказались сотрудниками той же компании.
Гия Джибладзе утверждает, что партнеры похитили его с целью вымогательства недвижимости и денег, но факт вымогательства вообще не фигурирует в уголовном деле, прокуратура обвиняет задержанных только в незаконном пресечении свободы.
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