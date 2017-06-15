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В Тбилиси пройдет фестиваль по трудоустройству молодежи
15.06.2017 17:03
Более 70 грузинских компаний предложат работу молодежи на фестивале трудоустройства Job Fest, который состоится в Тбилиси 25 июня.
На фестивале предложат более 700 открытых вакансий и стажировок.
Мероприятие пройдет в парке Ваке с 13:00 до 17:00. Принять участие в фестивале трудоустройства могут все выпускники высшего учебного заведения или профессионального училища в возрасте от 18 до 29 лет.
Регистрация соискателей работы продлится до 24 июня по адресу: www.jobfest.ge или www.ssa.gov.ge.
После прохождения регистрации соискатели работу получат карточку для участия в фестивале. Вместе с регистрационной карточкой на фестиваль следует также принести удостоверение личности и резюме.
Дополнительная информация о компаниях, участвующих в фестивале и их вакансиях размещена на сайте www.studentjob.ge
В одном из уголков парка Ваке будет обустроен «Уголок успеха», где молодые ребята смогут послушать выступления специалистов о карьерном росте, мотивации и успехе.
Проект осуществляется при поддержке министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, министерства образования и науки, министерства спорта и по делам молодежи, атакже частных компаний и фондов.
"Новости-Грузия"
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