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В Тбилиси пройдет фестиваль по трудоустройству молодежи


15.06.2017   17:03
Более 70 грузинских компаний предложат работу молодежи на фестивале трудоустройства Job Fest, который состоится в Тбилиси 25 июня.

На фестивале предложат более 700 открытых вакансий и стажировок.

Мероприятие пройдет в парке Ваке с 13:00 до 17:00. Принять участие в фестивале трудоустройства могут все выпускники высшего учебного заведения или профессионального училища в возрасте от 18 до 29 лет.

Регистрация соискателей работы продлится до 24 июня по адресу: www.jobfest.ge или www.ssa.gov.ge.

После прохождения регистрации соискатели работу получат карточку для участия в фестивале. Вместе с регистрационной карточкой на фестиваль следует также принести удостоверение личности и резюме.

Дополнительная информация о компаниях, участвующих в фестивале и их вакансиях размещена на сайте www.studentjob.ge

В одном из уголков парка Ваке будет обустроен «Уголок успеха», где молодые ребята смогут послушать выступления специалистов о карьерном росте, мотивации и успехе.

Проект осуществляется при поддержке министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, министерства образования и науки, министерства спорта и по делам молодежи, атакже частных компаний и фондов.

"Новости-Грузия"





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