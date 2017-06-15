Обвиняемые в похищении бизнесмена отправлены в предварительное заключение

15.06.2017 17:10 Тбилисский городской суд избрал заключение на время следствия в качестве меры пресечения для четырех человек, обвиняемых в похищении директора строительной компании «Свети» Гиви Джибладзе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.



Спецоперацию по задержанию четырех человек в Тбилиси и Мцхета полиция провела 12 июня. Они обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы. По данным следствия, злоумышленники похитили бизнесмена и требовали от него 150 тысяч долларов, а также передачу земельного участка на курорте Бакуриани, где компания планировала построить объект.



Дело о похищении Джибладзе привлекло внимание общественности и СМИ после того, как директор компании «Свети» рассказал в интервью телекомпании «Рустави-2» о том, что земля в Бакуриани принадлежит компании известного скульптора Зураба Церетели, а похитившие его люди связаны с представителем его компании. При этом Джибладзе подчеркивает, что сам Церетели не имел отношения к планам похищения.



Также по данным СМИ, лица, обвиняемые в похищении Джибладзе, 10 месяцев назад похитили еще одного человека — основателя строительной компании «Кид архитектура» Нику Шавишвили. Примечательно, что Шавишвили также был бизнес-партнером Зураба Церетели.



По факту похищения Джибладзе уголовное дело возбуждено по статьям «вымогательство группой лиц в целях получения имущества в крупном размере» и «незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору», что карается лишением свободы сроком от 4 до 10 лет лишения свободы.



Адвокаты двух задержанных предлагали суду выпустить их под залог в размере 20 тысяч лари (более 8,2 тысяч долларов) за каждого, а еще двух — за 30 тысяч лари (порядка 12,5 тысяч долларов). Однако суд согласился с доводами обвинения.



«Есть обоснованное предположение. Есть стандарт применения меры пресечения. Более того, есть записи, которые передали стороне защиты. Это прямые доказательства, которые указывают на виновность четверых обвиняемых. Записаны их разговоры, в которых прямо видны ряд факторов. Конечно же, сейчас мы детально не сможем говорить об указанных уликах», — сказал журналистам прокурор Николоз Нинидзе.

Очередное судебное слушание по делу похитителей состоится 31 июля. Адвокаты задержанных планируют обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.















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