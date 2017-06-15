Армянская туркомпания принесла извинения за изображение Грузии без Абхазии и Цхинвальского региона

15.06.2017 20:06 Армянской компании J.M.S пришлось принести извинения за рекламный баннер на котором грузинская территория была изображена без оккупированных регионов Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом сообщает издание Оn.ge.



В руководстве компании заявили, что уважают территориальную целостность Грузии, а баннер, уже снят. Как объяснил в директор компании Арсен Сукиасиан, изначально было задумано сделать изображение Грузии используя символику флага, но произошла ошибка.



«Скачав карту с Google мы не обратили внимание на то, что изображение, не соответствует контуру официальной границы. В связи с этим, я хотел бы искренне извиниться за этот инцидент, и письменно заявить, что вышеуказанный баннер, снят со стены нашего офиса», — указано в письме на имя главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе.



В нем так же отмечается, что допущенная ошибка, не отражает «как позиций компании так и армянской общественности».



Недавно в Фейсбук появилось изображение баннера компании J.M.S, которая является представителем американской компании Enterprise Rent-A-Car в Армении. Баннер включал изображение Грузии без оккупированных регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии. Фото вызвало недовольство грузинских пользователей соцсети. После чего, представитель Министерства спорта и молодежи Грузии Георгий Тумасян обратился к руководству компании за разъяснениями.















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