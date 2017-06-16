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Супруга Афгана Мухтарлы считает, что происходит фальсификация расследования


16.06.2017   11:45
Думаю, на данном этапе уже происходит фальсификация расследования, - об этом в беседе с «Рустави 2» заявила супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы – Лейла Мустафаева.

По словам жены задержанного журналиста, требованием Европарламента является проведение тщательного расследования, чего, на ее взгляд, на данном этапе не происходит.

«Один из пунктов резолюции, принятой Европарламентом, гласит, что Афган Мухтарлы был похищен людьми, одетыми в форму криминальной полиции Грузии. Одно из требований к грузинской стороне - гарантировать безопасность азербайджанцев в Грузии, чтобы они не были переданы на родину.

Резолюция также требует тщательного расследования из Грузии. Также говорится, что, исходя из заявлений грузинских властей, у европарламентариев возникают подозрения, что грузинская сторона участвовала в операции похищения.

На данном этапе расследование проводится ненадлежащим образом. Полиция должна была получить записи камер наблюдения, но они говорят, что не существует видеоматериала, отображающего похищение. Они должны взять показания у Афгана Мухтралы. Для этого грузинские правоохранители должны поехать в Баку, но мы думаем, что они проведут переговоры с азербайджанскими коллегами. Думаю, на данном этапе уже происходит фальсификация расследования», - сказала Лейла Мустафаева.






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