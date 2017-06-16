Патриархия осудила азербайджанское ТВ за сюжет в грузинском храме

16.06.2017 14:20 Патриархия Грузии возмущена тем, в какой форме азербайджанский развлекательный телеканал arb снял один из сюжетов для своей передачи в грузинском храме Святого Георгия в Курмухи на нынешней территории Азербайджана.



В эфир канала arb вышла развлекательная передача "Фернандо в городе" с темнокожим ведущим, который путешествует по разным местам. Он попадает в грузинский храм, где вдруг из алтаря появляется молодой мужчина, который "исполняет" "Аве Мария" Франца Шуберта. Еще утром это видео можно было посмотреть в YouTube, но сейчас оно заблокировано.



Патриархия Грузия назвала это видео оскорбляющим чувства верующих.



"Выражаем нашу сердечную боль из-за отношения к храму Святого Георгия в Курмухи, в Саингило, в районе Кахи… К сожалению, это уже второй известный нам случай наглого обращения с этим памятником", — говорится в заявлении на сайте Патриархии Грузии.





В 2015 году телекомпания atv сняла клип именно в храме Святого Георгия в Курмухи. В нем показана история, в которой мужчина и женщина хотят овладеть каким-то сокровищем, находящимся в здании храма, для этого они бьют палкой по голове монахов, которые теряют сознание, переодеваются в их одеяния и заходят внутрь. В тайнике они находят желанный предмет. Женщина убегает вместе с найденным предметом, а мужчина остается и отбивается от вошедших в храм духовных лиц, прибегая к приемам восточного единоборства.



Тогда руководство телеканала учло обеспокоенность Патриархии Грузии и прекратило демонстрацию видеоклипа.



"Церковь Курмухи является молельней с огромной благодатью и силой, и она признана как православными, так и мусульманами. Поэтому непонятно и очень печально, что в этом храме и в его алтаре происходят неподобающие действия", — сказано в заявлении Патриархии Грузии.



В Патриархии также выразили обеспокоенность из-за распространившейся в интернете информации о том, что один из храмов в районе Загатала также является незащищенным и он подвергся оскорблению.



"Обращаемся к властям Азербайджана и просим духовного лидера – Его Превосходительство шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде своевременно расследовать факты и принять соответствующие меры для искоренения существующего отношения. Полагаем, дружеские отношения между нашими странами и религиозными лидерами станут предпосылкой для своевременного исправления положения", — отмечено в заявлении.















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