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В Тбилиси отметили день рождения королевы Елизаветы II


16.06.2017   14:59
День рождения королевы Великобритании Елизаветы II впервые отметили в грузинской столице – торжественный прием был организован в британском посольстве в Тбилиси.

Открыли мероприятие посол Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Джастин Макензи и премьер-министр Георгий Квирикашвили.

«Для меня большая честь быть принимающим на мероприятии по случаю дня рождения ее высочества королевы, тем более впервые в Грузии. В настоящее время связи британского и грузинского народов расширяются», — сказал Макензи.

В свою очередь, глава правительства Грузии подчеркнул значимость сотрудничества с Великобританией по различным направлениям.

«Стратегическое партнерство между нашими странами охватывает различные сферы. Грузинские и британские борцы плечом к плечу служат в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», чем мы очень гордимся», — сказал премьер Грузии.

На торжественном приеме также присутствовали представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, в том числе посол США Ян Келли.

«Для меня это второй национальный праздник. Первый – 4 июля, когда в США празднуют день независимости. Мой отец родился в Шотландии и получил образование в Великобритании. У меня также есть британские родственники, так что для меня это вдвойне важный праздник. Этот день важен и с точки зрения партнерства между Грузией и Великобританией», — сказал Келли.

У монархов Великобритании два дня рождения в год. Первый — когда монарх действительно появился на свет, второй — назначаемый. Королева Елизавета родилась 21 апреля, официальный же день рождения празднуется в одну из суббот июня. В этом году королеве Елизавете II исполнился 91 год.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца — короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет.

6 февраля королева отметила 65-летие пребывания на троне — так называемый сапфировый юбилей. Сегодня Елизавета II является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства и самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

"Новости-Грузия"





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