В женской тюрьме №5 скончалась заключенная

16.06.2017 20:01 В женском пенитенциальном учреждении №5 скончалась заключенная. По информации Министерства исполнения наказания, бригада скорой помощи предположительной причиной смерти назвала острую сердечнососудистую и дыхательную недостаточность, развитую на фоне тромбоэмболии. Министерство заявляет, что утром 11 июня 2017 года сотрудники тюрьмы, вошедшие в камеру заключенной, нашли Л.Ч. в бессознательном состоянии.



"На место были вызваны дежурный врач, а также бригада скорой медицинской помощи. Заключенной провели мероприятия реанимации сердца и легких. Несмотря на всю оказанную необходимую медицинскую помощь, была зафиксирована биологическая смерть. Предположительной причиной смерти бригада скорой помощи указала острую сердечнососудистую, и дыхательную недостаточность на фоне тромбоэмболии "- заявило Министерство исполнения наказания. По их же сообщению, назначена судебно-медицинская экспертиза.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

