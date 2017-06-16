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В Тбилиси пройдут мероприятия, посвященные моде и искусству
16.06.2017 22:11
17 и 18 июня в Тбилиси состоятся мероприятия, посвященные моде и искусству. Проведет их казахстанская редакция международного издания Fashion Collection.
По информации организаторов, 17 июня в 12:30 в ресторане Downtown состоится бранч, презентация турагентства ChichiLuckyTour. В рамках этого мероприятия пройдет выставка известных грузинских художников и дизайнеров.
18 июня в 13:00 в кафе Tiffany Bar будет организован традиционный для Fashion Collection завтрак, в рамках которого пройдут транк-шоу казахских и грузинских дизайнеров.
Партнер мероприятий – компания Borjomi, ведущий - Роман Александров (Казахстан). Музыкальное сопровождение обеспечит один из модных диджеев Тбилиси. Fashion Collection – всемирно известный журнал о моде. Его филиалы работают в 12 городах России и в Казахстане.
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