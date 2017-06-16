Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси пройдут мероприятия, посвященные моде и искусству


16.06.2017   22:11
17 и 18 июня в Тбилиси состоятся мероприятия, посвященные моде и искусству. Проведет их казахстанская редакция международного издания Fashion Collection.

По информации организаторов, 17 июня в 12:30 в ресторане Downtown состоится бранч, презентация турагентства ChichiLuckyTour. В рамках этого мероприятия пройдет выставка известных грузинских художников и дизайнеров.

18 июня в 13:00 в кафе Tiffany Bar будет организован традиционный для Fashion Collection завтрак, в рамках которого пройдут транк-шоу казахских и грузинских дизайнеров.

Партнер мероприятий – компания Borjomi, ведущий - Роман Александров (Казахстан). Музыкальное сопровождение обеспечит один из модных диджеев Тбилиси. Fashion Collection – всемирно известный журнал о моде. Его филиалы работают в 12 городах России и в Казахстане.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выполнен первый прямой рейс Крит-Тбилиси-Крит
Нацбанку придется пройти по лезвию бритвы - депутат
Проблемы вокруг компании «Джорджиан манганез» урегулированы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мамедъяров: Политика Еревана по сохранению статус-кво мешает прогрессу по Карабаху
Постанджян: «Блок «Елк» создан властью»
Джалалдинов опасается возвращаться в Чечню
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна