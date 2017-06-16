«Умные» кольца вместо кошелька: изобретение студентов в Грузии

16.06.2017 23:02



"Умные" кольца созданы под новым грузинским



"Мы создали многофункциональное кольцо "Кник". Наша идея заключается в том, чтобы многочисленные карточки, которыми переполнены наши кошельки и которые мы используем каждый день, были объединены в одном кольце", — рассказала Размадзе.



Идея появилась у студентов Свободного университета Тбилиси в вузе, для входа в который нужен пропуск. Они решили придумать что-то такое, что позволило бы им входить в университет без лишних движений.



"Так было создано первое кольцо, которое изначально имело лишь функцию пропуска в университет. А потом мы добавили новые функции", — сказала Размадзе.



Кольца "Кник" созданы из дерева и является прочными и водостойкими. Они предлагаются в разных цветовых гаммах.



"Умное" кольцо можно использовать как пропуск на работу, в университет, фитнес-клуб, как билет в кинотеатр или на концерт. Таким образом, нет необходимости носить с собой билеты и пропуска, и исчезает вероятность их потери.



"Умное" кольцо также может спасти жизнь своему обладателю. Дело в том, что в него можно внести первичную медицинскую информацию – о группе крови, перенесенных заболеваниях, аллергии на продукты и медикаменты.



"Умное" кольцо — это своего рода чип, который содержит разную информацию, вот как, например, разные карточки содержат ту или иную информацию. В том случае, если кольцо потеряется, то его можно моментально заблокировать, чтобы никто не смог им воспользоваться", — подчеркнула Размадзе.



Данные в "умное" кольцо можно вносить и обновлять посредством приложения Cnick на устройствах Android.



В ближайшем будущем кольца приобретут новую функцию – банковской карты.



"Технически мы уже знаем, как это надо осуществить, просто кольцо, как механизм платежа, должно быть лицензированным. И вот сейчас мы проходим именно этот этап. Как только у нас будет лицензия, банковские платежи станут доступны с помощью "умного" кольца. Кстати, кольцо не нужно заряжать", — отметила Размадзе.



По ее словам, "умное" кольцо – это новшество на рынке, поэтому авторы проекта лично помогают клиентам в полном освоении продукта.



Авторы кольца Cnick стали победителями проекта Агентства технологии и инновации "Стартап Грузия" и получили финансирование от государства, а также советы от ведущих специалистов. Студенты сначала хотят развить и внедрить продукт на родине, а далее вынести его на международный рынок.



В настоящее время кольца Cnick можно купить на сайте cnick.io. Там же есть информация о ценах.



Авторами изобретения являются Георгий Микацадзе, Давид Кивициани, Коба Церцвадзе, Ника Чхартишвили, Нини Размадзе. Позже к ним присоединились еще два специалиста — один работает по дереву, а другой — над дизайном.



Студенты Свободного университета Тбилиси создали "умные" кольца, которые выполняют функцию пропусков, билетов на различные мероприятия и содержат личные данные владельца"Умные" кольца созданы под новым грузинским брендом "Кник" (Cnick). О деталях инновации, которая в будущем сможет полностью заменить кошелек, Sputnik Грузия рассказала одна из авторов проекта Нини Размадзе."Мы создали многофункциональное кольцо "Кник". Наша идея заключается в том, чтобы многочисленные карточки, которыми переполнены наши кошельки и которые мы используем каждый день, были объединены в одном кольце", — рассказала Размадзе.Идея появилась у студентов Свободного университета Тбилиси в вузе, для входа в который нужен пропуск. Они решили придумать что-то такое, что позволило бы им входить в университет без лишних движений."Так было создано первое кольцо, которое изначально имело лишь функцию пропуска в университет. А потом мы добавили новые функции", — сказала Размадзе.Кольца "Кник" созданы из дерева и является прочными и водостойкими. Они предлагаются в разных цветовых гаммах."Умное" кольцо можно использовать как пропуск на работу, в университет, фитнес-клуб, как билет в кинотеатр или на концерт. Таким образом, нет необходимости носить с собой билеты и пропуска, и исчезает вероятность их потери."Умное" кольцо также может спасти жизнь своему обладателю. Дело в том, что в него можно внести первичную медицинскую информацию – о группе крови, перенесенных заболеваниях, аллергии на продукты и медикаменты."Умное" кольцо — это своего рода чип, который содержит разную информацию, вот как, например, разные карточки содержат ту или иную информацию. В том случае, если кольцо потеряется, то его можно моментально заблокировать, чтобы никто не смог им воспользоваться", — подчеркнула Размадзе.Данные в "умное" кольцо можно вносить и обновлять посредством приложения Cnick на устройствах Android.В ближайшем будущем кольца приобретут новую функцию – банковской карты."Технически мы уже знаем, как это надо осуществить, просто кольцо, как механизм платежа, должно быть лицензированным. И вот сейчас мы проходим именно этот этап. Как только у нас будет лицензия, банковские платежи станут доступны с помощью "умного" кольца. Кстати, кольцо не нужно заряжать", — отметила Размадзе.По ее словам, "умное" кольцо – это новшество на рынке, поэтому авторы проекта лично помогают клиентам в полном освоении продукта.Авторы кольца Cnick стали победителями проекта Агентства технологии и инновации "Стартап Грузия" и получили финансирование от государства, а также советы от ведущих специалистов. Студенты сначала хотят развить и внедрить продукт на родине, а далее вынести его на международный рынок.В настоящее время кольца Cnick можно купить на сайте cnick.io. Там же есть информация о ценах.Авторами изобретения являются Георгий Микацадзе, Давид Кивициани, Коба Церцвадзе, Ника Чхартишвили, Нини Размадзе. Позже к ним присоединились еще два специалиста — один работает по дереву, а другой — над дизайном.











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