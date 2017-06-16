Белорусские кардиологи провели трансплантацию сердца 13-летней девочке из Грузии

16.06.2017 23:10 С редким заболеванием девочка Кэти боролась шесть лет. Когда врачи в Тбилиси сказали, что помочь не могут, родители обратились в Республиканский научно-практический центр «Кардиология».



Прошла неделя после операции, о результатах говорить пока очень рано, но грузинская семья уже называет белорусским чудом то, что с ними произошло. И очень верит в то, что это только начало счастливой истории Кэти.



Старшей дочери не стало полтора месяца назад. Мариам было 16 лет, и у них с младшей сестрой был один диагноз – рестриктивная кардиомиопатия. Это редкое и практически неизученное заболевание сердца. Через несколько дней после трагедии семья срочно переехала в Минск – спасать Кэти.



Тамар Мчедлишвили, мама: «Сразу сказали, что только пересадка сердца. В Тбилиси ничего не смогли сделать и помочь, а когда сказали, что готовы нас принять… Очень порадовались».

Они видели, что с каждым днём сердце их дочери перестаёт справляться, и старались быстрее собрать деньги на трансплантацию. Это был единственный шанс. Последние полгода девочка уже не ходила и практически жила в больнице. Никто не знал, сколько осталось времени.



Сергей Спиридонов, кардиохирург РНПЦ «Кардиология»: «Ей повезло, процесс ожидания был недолгим. По меркам европейским и даже белорусским, довольно быстро нашлось ей донорское сердце».

Сердце 29-летнего мужчины из Минска, жизнь которого оборвал инсульт, в одно мгновение и стало той единственной надеждой на жизнь Кэти. Бригада из 12 человек под руководством академика Островского. Несколько часов тяжелейшей операции – и Кэти пришла в себя.



Маму пускают в реанимацию лишь на несколько минут в день. Кэти не говорит на русском языке, это немного усложняет общение с врачами. Девочка пока в тяжёлом состоянии. Её новое сердце работает, но длительная болезнь начала поражать другие органы. Кэти скажет несколько слов и лишь едва заметно улыбнётся… Для того, чтобы исполнить свою мечту и снова начать танцевать, ей понадобиться ещё много сил.



Тамар Мчедлишвили, мама: «Она с детства такая, очень редко улыбается. Я знаю, что всё будет хорошо! Они всё делают. Всё, что в их силах».



Всего сегодня в Беларуси проведено около 250 операций по пересадке жизненно важного органа, 14 из них людям, которые приехали за спасением из Украины, России, Азербайджана, Армении. Теперь среди них есть и маленькая грузинская девочка Кэти.



По уровню трансплантаций сердца на душу населения Беларусь входит в десятку лидирующих стран мира, но врачи не любят говорить о цифрах. Ведь сейчас, делая всё возможное, белорусские специалисты дали силы семье Кэти бороться дальше и верить, что однажды её сердце будет биться спокойно.















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