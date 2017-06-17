Независимый театр из Азербайджана представит в Грузии два перформанса

17.06.2017 12:26 В рамках ежегодных гастролей в Тбилиси азербайджанский театральный коллектив «АДО Театр-Коллектив» представит грузинской публике два перформанса из своего репертуара – «СТОП» и «ГОТТ», а также два коротких уличных перформанса – «Хамам» и «Голос женщины».



«АДО Театр-Коллектив» – самый первый независимый театр в Азербайджане. Основанный в 2013 г. Эльмином Бадаловым, «АДО Театр-Коллектив» – уникальная площадка для современного творчества в Азербайджане и пространство для новых творческих и культурных практик.



«АДО Театр-Коллектив» предлагает новые формы и постоянно находится в поиске новых форматов в сфере исполнительских искусств.



Он является эксклюзивным местом в Азербайджане для творческих экспериментов и инноваций.

Коллектив, называвшийся ранее «ОДА Театр», начинал с репертуара современных постановок на азербайджанском языке.



В 2015 г. «ОДА Театр» получил новое название «АДО Театр-Коллектив», сосредоточившись на создании альтернативных перформансов, в основном не имеющих текста и слов. «АДО Театр-Коллектив» стремится к разрушению стандартов классических постановок и практик в сфере исполнительских искусств.

«АДО» организует гастроли по Азербайджану и за границей:



Август 2015 – Международный фестиваль уличного театра в Орияк, Франция

Август 2015 – «Табризим», Фестиваль уличного театра, Иран

Июнь 2016 – Гастроли в Тбилиси, Грузия (Movement Theatre, Tilde Theatre...)















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