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Посольство Грузии в Турции информировано о задержании пяти грузинских граждан в Анталии
17.06.2017 14:28
Посольство Грузии в Турции информировано о задержании пяти грузинских граждан в Анталии.
Как сообщают в посольстве, пятерых грузин задержали в Анталии по обвинению в грабеже. По их же информации, задержанные в настоящее время находятся в отделении полиции Анталии.
«Сейчас ожидаем поступления дополнительной информации, после получения которой мы предложим задержанным помощь посольства, в частности, мы им поможем взять адвокатов, а если они не захотят помощи, им назначат казенных адвокатов», - заявили в посольстве Грузии в Турции.
Как пишут турецкие медиа, среди задержанных – одна женщина. Полиция идентифицировала преступников с помощью камер наблюдения. В домах, где проживали задержанные, изъяты золотые изделия, мобильные телефоны и компьютеры.
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