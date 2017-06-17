Британская рок-группа Anathema открыла Tbilisi Open Air 2017

17.06.2017 18:33 В грузинской столице стартовал музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2017 – в течение трех дней и ночей на сцене фестиваля выступят более 50-и грузинских и иностранных артистов.

В этом году Tbilisi Open Air проходит в Lisi Wonderland — территории рядом с озером Лиси (около нового ипподрома).



Tbilisi Open Air 2017 открылся накануне выступлением ливерпульской прогрессив рок-группы Anathema. В первый день фестиваля там также выступала певица ирано-датского происхождения Sevda Alizadeh, больше известная, как Sevdaliza, Нино Катамадзе & Insight, группы Backwarmer, Psychonaut 4, Ripperton и другие.



Среди хедлайнеров Tbilisi Open Air 2017 – российская группа «Ленинград» и лондонский бэнд Archive. Их выступления состоятся 17 и 18 июня, соответственно.



Из грузинских музыкальных коллективов и исполнителей на фестивале будут представлены Young Georgian Lolitaz, Salio, LOUDspeakers, Kung Fu Junkie, Soft Eject, Friendly Mosquito и многие другие. Полный лайн-ап фестиваля можно увидеть здесь.



Билеты и абонементы на музыкальное событие можно приобрести здесь.



Tbilisi Open Air проводится в Тбилиси с 2009 года. За это время на его сцене пели такие всемирно известные музыканты, как Земфира, ДДТ, Placebo, Beth Hart, Black Label Society, Tiger Lillies, Soap and Skin и другие.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/britanskaya-rok-gruppa-anathema-otkryla-tbilisi-open-air-2017/#t20c



"Новости-Грузия"











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