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Состояние здоровья пострадавших во время взрыва в Поти стабильное - врачи


17.06.2017   19:36
Состояние здоровья пострадавших в результате взрыва на мельничном комбинате в Поти стабильное, - об этом агентству «IPN» сообщила директор Центральной клинической больницы города Тея Мигинеишвили.

По ее словам, бригада скорой медицинской помощи доставила в клинику 32 и 42-летних мужчин с ожогами в области лица и верхних конечностей.

«Пострадавшие помещены в приемное диагностическое отделение и им проводятся все необходимые обследования и лечение. Состояние стабильное и они находятся под наблюдением врачей», - отметила Тея Мигинеишвили.

Взрыв на Потийском мельничном комбинате произошел несколько часов назад, в результате чего пострадали два человека. Причины взрыва пока неизвестны.







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