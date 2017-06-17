Состояние здоровья пострадавших во время взрыва в Поти стабильное - врачи

17.06.2017 19:36 Состояние здоровья пострадавших в результате взрыва на мельничном комбинате в Поти стабильное, - об этом агентству «IPN» сообщила директор Центральной клинической больницы города Тея Мигинеишвили.



По ее словам, бригада скорой медицинской помощи доставила в клинику 32 и 42-летних мужчин с ожогами в области лица и верхних конечностей.



«Пострадавшие помещены в приемное диагностическое отделение и им проводятся все необходимые обследования и лечение. Состояние стабильное и они находятся под наблюдением врачей», - отметила Тея Мигинеишвили.



Взрыв на Потийском мельничном комбинате произошел несколько часов назад, в результате чего пострадали два человека. Причины взрыва пока неизвестны.

















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