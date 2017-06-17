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Группа «Ленинград» выступит на Tbilisi Open Air


17.06.2017   21:55
Известная группа «Ленинград» выступит на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air 2017 уже через несколько часов – концерт популярного коллектива начнется в 22.50.

Сергей Шнуров с музыкантами и двумя вокалистками находятся в грузинской столице, они уже успешно прошли саундчек.

Судя по фотографиям, которыми Шнуров делится в инстаграме, он проводит время перед выступлением с максимальной пользой и пьет грузинское вино.

Настроение участников группы «Ленинград» он описал словами «Полностью на гамарджобе».

До «Ленинграда» на главной сцене фестиваля сыграют грузинские коллективы Soft Eject, Eko & Vinda Folio, არა и LOUDspeakers.

Билеты и абонементы на фестиваль можно приобрести здесь www.tkt.ge

Tbilisi Open Air проводится в Тбилиси с 2009 года. За это время на его сцене пели такие всемирно известные музыканты, как Земфира, ДДТ, Placebo, Beth Hart, Black Label Society, Tiger Lillies, Soap and Skin и другие.

В этом году Tbilisi Open Air проходит в Lisi Wonderland — территории рядом с озером Лиси (около нового ипподрома). Помимо «Ленинграда» хедлайнерами фестиваля являются – лондонский бэнд Archive и ливерпульская прогрессив рок-группа Anathema. Именно выступлением Anathema и открылся первый день фестиваля.

"Новости-Грузия"





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