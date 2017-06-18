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Семья протоиерея Мамаладзе готова встретиться с патриархом без адвокатов


18.06.2017   12:21
Мы согласны встретиться с патриархом без адвокатов, - заявил агентству «ИнтепрессНьюс» адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Торнике Мамаладзе.

По его словам, к встрече с патриархом семья протоиерея готова, однако этого сделать им не удается.

«Как сообщил нам отец Давид Чинчараули патриарх Грузии вчера приехал из Бобоквати в Тбилиси. Ожидаем ответа, когда мы встретимся с патриархом. Во вторник в 11 часов утра я должен был встретиться с патриархом, однако мне сказали, что он плохо себя чувствует. Так как я требовал встречи вместе с адвокатами, они подумали, что без адвокатов я бы отказался от встречи.

Когда мы уже согласились, что члены семьи протоиерея готовы к встрече без адвокатов, после этого нам говорят, что, то патриарха нет в Тбилиси, то он в Бобоквати, то плохо себя чувствует, обманывают нас... Сейчас мы согласны встретиться с патриархом без адвокатов, однако, нам, членам семьи это не удается», - заявляет Торнике Мамаладзе.






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