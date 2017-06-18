Грузия попала в фокус самого масштабного литературного фестиваля Центральной Европы

18.06.2017 12:23 Грузия впервые окажется в фокусе самого масштабного литературного фестиваля Центральной Европы – в статусе «почетных гостей» современные грузинские писатели будут представлены на международном литературном фестивале «Месяц авторских чтений» (Authors’ Reading Month).



В этом году фестиваль, который считается одним из самых продолжительных литературных форумов, пройдет с 1 июля по 4 августа. По традиции, чтения начинаются в городе Брно, откуда движутся дальше в Остраву (Чехия), Кошице (Словакия), Львов (Украина) и Вроцлав (Польша). У гостей фестиваля есть возможность в течение месяца знакомиться с произведениями авторов из всех пяти стран-участниц.

Каждый раз в фокусе фестиваля оказывается новая страна, от которой для участия в чтениях приглашается 31 автор. В этом году «почетным гостем» «Месяца авторских чтений» стала Грузия.



«Современная грузинская литература будет представлена на фестивале всеми жанрами. Тридцать один автор проведет 155 мероприятий. Фестиваль охватывает четыре страны, где кроме читательской аудитории, у авторов будут встречи с представителями местных медиа, изданиями и другими профессионалами, включенными в литературные процессы», — говорится в сообщении министерства культуры и охраны памятников Грузии.



Грузинскую литературу на фестивале представят писатели и поэты:



Ака Морчиладзе, Дато Турашвили, Георгий Кекелидзе, Паата Шамугия, Лия Ликовели, Шота Иаташвили, Анна Кордзая-Самадашвили, Эрекле Деисадзе, Екатерина Тогонидзе, Мариам Циклаури, Давид Габуния, Тамта Мелашвили, Бесо Хведелидзе, Эка Хеванишвили, Диана Анфимиади, Лела Самниашвили, Ника Джорджанели, Нене Квиникадзе, Резо Табукашвили, Георгий Арабули, Бату Данелия, Георгий Лобжанидзе, Бека Хурчули, Зураб Ртвелиашвили, Баса Джаникашвили, Звиад Ратиани, Лела Кодалашвили, Гага Начуцришвили, Тэа Топурия, Заза Коскадзе и Эка Хеванишвили.



Со стороны Грузии соорганизатором фестиваля является Дом писателей при финансовой поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии. Другие подробности и программа фестиваля на официальном сайте.



«Месяц авторских чтений» был основан в 2000 году в Брно (Чехия), чешским издательством «Větrné mlýny». В течение 17 лет в проекте приняли участие писатели из Франции, Канады, Беларуси, Словении, Польши, Германии и Украины.



"Новости-Грузия"











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