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Сборная Грузии по регби обыграла команду США
18.06.2017 12:31
Национальная сборная Грузии по регби провела второй матч в рамках своего американского турне и обыграла команду США со счетом 17:21.
Тест-матч, проведенный в Атланте, стал первым сыгранным в США за всю историю встреч двух команд.
Счет игры на 9-ой минуте матча открыл Мераб Квирикашвили. Все оставшееся время преимущество сохранялось за Национальной сборной Грузии. Первый тайм завершился со счетом 18:3 в пользу гостей.
Встреча с командой США – вторая в серии летних тест-матчей, которые проводит сборная Грузии.
Ранее «лелос» одержали победу над сборной Канады со счетом 13:0. Уже 24 июня состоится третий, заключительный тест-матч сезона — грузинским регбистам предстоит встретится с командой Аргентины.
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