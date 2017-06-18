Сборная Грузии по регби обыграла команду США

18.06.2017 12:31 Национальная сборная Грузии по регби провела второй матч в рамках своего американского турне и обыграла команду США со счетом 17:21.



Тест-матч, проведенный в Атланте, стал первым сыгранным в США за всю историю встреч двух команд.



Счет игры на 9-ой минуте матча открыл Мераб Квирикашвили. Все оставшееся время преимущество сохранялось за Национальной сборной Грузии. Первый тайм завершился со счетом 18:3 в пользу гостей.

Встреча с командой США – вторая в серии летних тест-матчей, которые проводит сборная Грузии.



Ранее «лелос» одержали победу над сборной Канады со счетом 13:0. Уже 24 июня состоится третий, заключительный тест-матч сезона — грузинским регбистам предстоит встретится с командой Аргентины.















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