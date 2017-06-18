Заключенный сбежал из здания Главного полицейского управления Тбилиси

18.06.2017 12:33 Обвиняемый в разбойном нападении на популярного грузинского юмориста Давида Ростомашвили сбежал от сотрудников полиции прямо из здания Главного полицейского управления Тбилиси. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2».



Согласно одной из версий, 25-летний Бека Кирвалидзе сбежал от сотрудников криминальной полиции, когда его доставили в здание полицейского управления и готовили к переводу в следственный изолятор. Во время оформления сопутствующей документации с обвиняемого сняли наручники, чем он воспользовался и смог скрыться.



Инцидент, как утверждается, произошел 15 июня и о нем сразу стало известно телекомпании. В течение трех дней в МВД Грузии отказывались подтвердить произошедшее.

Вместе с тем, информацию о побеге Кирвалидзе подтверждает его адвокат.



Ловерт Купатадзе говорит, что в последний раз видел своего подзащитного в районном управлении полиции Исани-Самгори, куда его привезли сразу после задержания. Уже на следующий день Купатадзе пришел в Главное полицейское управление, чтобы встретиться с Кирвалидзе в изоляторе, однако узнал о его бегстве.



«Рустави 2» также сообщает, что по факту побега обвиняемого в разбое было возбуждено дело и начата следственная проверка. Один из сотрудников полиции, сопровождавший Кирвалидзе, был отстранен от исполнения служебных обязанностей до выяснения обстоятельств.



По информации телеканала, МВД до сих ничего не известно о местонахождении Кирвалидзе.



Напомним, на 44-летнего юмориста Давида Ростомашвили, который носит звание полковника полиции, напали днем 14 июня на улице Монаха Габриэла Салосского. Ростомашвили доставили в больницу с проломленной головой. Предполагаемый нападавший был задержан сотрудниками патрульной полиции в 20 метрах от места преступления.



"Новости-Грузия"











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