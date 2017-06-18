Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заключенный сбежал из здания Главного полицейского управления Тбилиси


18.06.2017   12:33
Обвиняемый в разбойном нападении на популярного грузинского юмориста Давида Ростомашвили сбежал от сотрудников полиции прямо из здания Главного полицейского управления Тбилиси. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2».

Согласно одной из версий, 25-летний Бека Кирвалидзе сбежал от сотрудников криминальной полиции, когда его доставили в здание полицейского управления и готовили к переводу в следственный изолятор. Во время оформления сопутствующей документации с обвиняемого сняли наручники, чем он воспользовался и смог скрыться.

Инцидент, как утверждается, произошел 15 июня и о нем сразу стало известно телекомпании. В течение трех дней в МВД Грузии отказывались подтвердить произошедшее.
Вместе с тем, информацию о побеге Кирвалидзе подтверждает его адвокат.

Ловерт Купатадзе говорит, что в последний раз видел своего подзащитного в районном управлении полиции Исани-Самгори, куда его привезли сразу после задержания. Уже на следующий день Купатадзе пришел в Главное полицейское управление, чтобы встретиться с Кирвалидзе в изоляторе, однако узнал о его бегстве.

«Рустави 2» также сообщает, что по факту побега обвиняемого в разбое было возбуждено дело и начата следственная проверка. Один из сотрудников полиции, сопровождавший Кирвалидзе, был отстранен от исполнения служебных обязанностей до выяснения обстоятельств.

По информации телеканала, МВД до сих ничего не известно о местонахождении Кирвалидзе.

Напомним, на 44-летнего юмориста Давида Ростомашвили, который носит звание полковника полиции, напали днем 14 июня на улице Монаха Габриэла Салосского. Ростомашвили доставили в больницу с проломленной головой. Предполагаемый нападавший был задержан сотрудниками патрульной полиции в 20 метрах от места преступления.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выполнен первый прямой рейс Крит-Тбилиси-Крит
Нацбанку придется пройти по лезвию бритвы - депутат
Проблемы вокруг компании «Джорджиан манганез» урегулированы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям
В Сухуми убита 20-летняя девушка
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне планируют строить сейсмоустойчивые объекты в рамках ФЦП
Четверо обвиняемых в кражах граждан Грузии отправлены в заключение в Турции
Микроавтобус, совершающий рейс Москва-Ереван, столкнулся с грузовиком, есть погибший
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна