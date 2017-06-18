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Четверо обвиняемых в кражах граждан Грузии отправлены в заключение в Турции


18.06.2017   14:28
Четверо из пяти граждан Грузии, задержанных в Турции по обвинению в совершении краж, отправлены в предварительное заключение, сообщает телеканал «Рустави 2».

Женщину, которая была в числе пяти задержанных, суд отпустил из-под стражи. Вместе с тем, ей запрещено покидать территорию Турции до завершения следствия.

Пять граждан Грузии были задержаны ранее на этой неделе полицией турецкого курортного города Анталья. Все они обвиняются в совершении квартирных краж и угонах автомобилей. Во время обысков у них были изъяты драгоценности, мобильные телефоны, компьютеры и другая электронная техника.

В посольстве Грузии в Турции сообщили, что позаботились о том, чтобы во время судебных процессов задержанные были обеспечены адвокатами и переводчиками.

Советник посольства Грузии в Турции Гела Джапаридзе в интервью «Рустави 2» также заявил, что диппредставительство свяжется с родственниками обвиняемых, если от них поступит такая просьба.






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