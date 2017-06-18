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Пострадавших в результате взрыва на мельничном комбинате в Поти выписали из больницы


18.06.2017   15:44
Пострадавших в результате взрыва на мельничном комбинате в Поти уже выписали из больницы, - об этом сообщила «IPN» директор Центральной клинической больницы города Тея Мигинеишвили.

По ее словам, им проведены все необходимые обследования, и они продолжат лечение на дому. «Бригада скорой медицинской помощи доставила в клинику 35 и 47-летних мужчин с ожогами в области лица и верхних конечностей. Им проведены соответствующие обследования, и состояние их было стабильным», - отметила Тея Мигинеишвили.

Взрыв на Потийском мельничном комбинате произошел вчера, в результате чего пострадали два человека. Причины взрыва пока неизвестны.






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