Участники акции в Кутаиси потребовали расследовать смерть мужчины после привода в полицию

18.06.2017 16:23 Активисты напомнили властям о деле 56-летнего таксиста Левана Абзианидзе, умершего в Кутаиси после наркологической проверки в отделении полиции. Они потребовали расследовать смерть мужчины, установить точную ее причину и обнародовать заключение.



Участники движения "Белый шум" провели 17 июня в Кутаиси акцию протеста под лозунгом «Левана Абзианидзе убило государство». Акция была приурочена к годовщине смерти Абзианидзе.



56-летний житель Кутаиси Леван Абзианидзе, работавший таксистом, был найден мертвым в сквере в центре Кутаиси в ночь на 18 июня 2015 года. Близкие погибшего заявили, что Абзианидзе за несколько часов до смерти был препровожден в отделение полиции, где подвергся наркологической проверке. По их словам, для проведения теста мужчине дали большую дозу мочегонного препарата, сообщало Interpressnews.



Абзианидзе скончался вскоре после того, как был отпущен из отделения. В МВД подтвердили, что мужчину проверяли на предмет употребления наркотиков, но опровергли сведения о том, что он для этого принял препарат.



В ходе акции у Белого моста в Кутаиси члены движения "Белый шум" напомнили, что наркотиков в организме Левана Абзианидзе найдено не было, а официальное заключение о причинах смерти мужчины так и не было обнародовано. Они потребовали провести объективное расследование и установить причину смерти Абзианидзе.















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