Участников акции у дома Иванишвили встречали агрессивно настроенные местные титушки

18.06.2017 17:03 Представители организации "Матери в защиту детей" побывали в селе Чорвила для проведения акции у дома Бидзины Иванишвили. На обратном пути несколько десятков агрессивно настроенных граждан окружили автомашину и угрожали расправой.



Как рассказала одна из участниц акции Марина Гегидзе издания "Олмедиа", их в Сачхере встретили агрессивной массой, которая била кулаками по машине, а у одной из участниц, Ирины Цаадзе, отняли телефон, вернуть который она смогла позже.





"Эта агрессивная толпа била кулаками машину, угрожала, у Мэги Гоциридзе отняли, фактически украли ключи от машины, из-за чего мы не могли сдвинуться с места. Потом позвонили в полицию, которая приехала, но не могла успокоить людей и просила нас покинуть место, но мы не могли, так как у нас не было ключей.



Полиция, фактически, не отходила от нас. Затем нас попросили еще раз обыскать машину, "может где-то здесь ключи", и когда начали искать, обнаружили его между последним сиденьем и багажников, т.е. закинул их обратно... Сейчас мы на допросе в полиции", - заявила Гегидзе.



Еще одна участница акции Ирина Цаадзе заявляет: "Нам кричали, почему положили венок и морковь у дома Бидзины". Откуда знали на рынке, что мы положили у дома Бидзины, если эти люди не были специально мобилизованы?"



После того, как распространилась информация о болезни Бидзины Иванишвили и якобы его комментарий, что он находится в Чорвиле и хорошо себя чувствует, "Матери в защиту детей" заявили о проведении акции у его дома. Они побывали в Чорвиле и к дому Иванишвили возложили венок и морковь.



Инцидент произошел тогда, когда участники акции уже возвращались в Тбилиси.















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