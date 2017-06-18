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Сын Иванишвили утверждает, что его отец жив и здоров


18.06.2017   21:31
Сын миллиардера Бидзины Иванишвили прокомментировал слухи о резком ухудшении состояния здоровья отца. Накануне, 17 июня, в ряде СМИ появилась информация о том, что 61-летний миллиардер перенес инфаркт. Данная тема весь день бурно обсуждалась в грузинском сегменте социальной сети Facebook.

Генеральный директор самой рейтинговой телекомпании страны «Рустави 2» Ника Гварамия сделал скандальное заявление, заявив, что, по информации его источников, Иванишвили перенес инсульт и сейчас находится на лечении в Германии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Проживающий в США сын миллиардера - рэпер Бера - назвал эти сведения дезинформацией. «Хочу сказать, что мой 61-летний отец каждый день активно тренируется и по состоянию здоровья превзойдет любого молодого», - написал он на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что со стороны представителей власти по этому поводу заявлений не делалось. Представители компании Иванишвили сделали несколько заявлений, однако ни один из них прямо не отвечает на вопрос, здоров ли олигарх. Несмотря на то, что слухи о болезни Иванишвили распространяются уже два дня, сам Иванишвили не появлялся на публике и не делал опровергающих заявлений.







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